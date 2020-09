Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 26. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von PKW-Kennzeichen Do., 24.09.2020, 18:30 Uhr bis Fr., 25.09.2020, 08:15 Uhr 38315 Werlaburgdorf, Harzblick, Schladen-Werla

In der Zeit von Donnerstag, 24.09.2020, 18:30 Uhr, bis Freitag, 25.09.2020, 08:15 Uhr, entwendete/n bislang unbekannte Täter beide amtlichen Kennzeichen von einem geparkten, grünen Pkw Mazda 2. Der Pkw war in 38315 Werlaburgdorf auf der Harzstraße abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 Oder die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92 966-0

Diebstahl aus einem Transporter Do., 24.09.2020, 17:00 Uhr bis Fr., 25.09.2020, 06:30 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Forstweg

Ein Transporter, Daimler-Benz Sprinter, war von Donnerstag, 24.09.2020, 17:00 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 06:30 Uhr, am Fahrbahnrand des Forstweges, in 38302 Wolfenbüttel zum Parken abgestellt. Bislang unbekannte/r Täter nutzten die Gelegenheit, hebelten ein verschlossenes Seitenfach an dem Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug daraus.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell