POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25.09.2020

Abdeckkappe eines Außenspiegels entwendet

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Abdeckkappe und den Fahrtrichtungsanzeiger des linken Außenspiegels eines Ford Fiesta. Die Tat ereignete sich in der Westerntotstraße in Adersheim. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

