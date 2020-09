Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24.09.2020

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 15:50 Uhr, ereignete sich auf der L 495, zwischen Halchter und Adersheim, am BAB-Zubringer Wolfenbüttel-Süd, ein Verkehrsunfall. Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Harzburg befuhr die L 495 aus Adersheim kommend und wollte nach links auf die A 36 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW Golf eines 58-jährigen aus Osterode. Der Golf-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite des Skoda Fabia. Dieser wurde dadurch gekippt und blieb auf dem Dach liegen. Die 58-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell