POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2020 für Salzgitter.

Versuchter Trickbetrug -falsche "Kriminalbeamtin"-

Salzgitter, Bad, Dresdener Ring, 22.09.2020, 12:15 Uhr.

Eine Anruferin gab sich gegenüber einem älteren Mann als Kriminalbeamtin aus und habe in dem Gespräch dargelegt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Im weiteren Verlauf des Gespräches wäre sicher die Frage nach den Einkommensverhältnissen des Angerufenen aufgekommen. Das Gespräch wurde jedoch von dem Angerufenen abgebrochen.

Bitte fallen sie nicht auf diese Betrugsmasche herein und informieren die zuständige Polizei.

E-Scooter war nicht versichert.

Salzgitter, Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Straße, 22.09.2020, 10:20 Uhr.

Die Polizei konnte den 38-jähriger Fahrer eines E-Scooter anhalten und kontrollieren. Hierbei ermittelten die Beamten, dass für das genutzte Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen ihn leiteteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfall forderte 4 verletzte Personen.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 22.09.2020, 08:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 39-jährige Fahrerin eines Pkw auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. An der Kreuzung Berliner Straße beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich die in Richtung stadtauswärts fahrenden 29-jährige Frau. Im Kreuzungsbereich ereignete sich der Verkehrsunfall mit beiden beteiligten Fahrzeugen. Im Pkw der 29-jährigen Frau hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein 8-jähriger Junge und eine 34-jährige Frau auf. Insgesamt wurden bei diesem Verkehrsunfall alle vier Personen offensichtlich nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

