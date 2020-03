Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200327.4 Heide: Taschendiebstahl während des Einkaufs

Heide (ots)

Die Leichtsinnigkeit einer jungen Frau hat eine Taschendiebin am Mittwoch in Heide ausgenutzt. Sie entwendete einen Rucksack, den die Geschädigte während des Einkaufs in einen Einkaufswagen gelegt hatte.

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr hielt sich die 24-Jährige zum Einkaufen bei Kaufland in der Marschstraße in Heide auf. Ihren mit einem Portemonnaie gefüllten Rucksack legte sie in einen Einkaufswagen und ließ diesen unbeaufsichtigt zurück. Kurzzeitig verschwand der Wagen vom ursprünglichen Abstellort, tauchte dann jedoch wieder auf, allerdings ohne die Tasche.

Auf Bildern der ladeneigenen Videoanlage war eine Frau zu sehen, während sie den Diebstahl beging. Aktuell liegen der Polizei allerdings keine weiteren Details zu der Diebin vor, so dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden sollten.

Merle Neufeld

