Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Holzschuppen

Waldfeucht-Haaren (ots)

In der Nacht zum Dienstag (16. Juni) hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Holzgerätehauses an einem Kindergartens an der Straße Hirtenweg auf. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Kinderspielzeuge und flüchteten unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell