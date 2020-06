Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 16. Juni, drangen unbekannte Personen in einem Pkw ein, der an der Danziger Straße parkte. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Rucksack mit Ausweispapieren, Bargeld sowie verschiedenen anderen Utensilien.

