Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.09.2020

Peine (ots)

Falsche Handwerker im Stadtgebiet Peine unterwegs

Am Donnerstag, um 12:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür einer 67-jährigen Peinerin in der Hannoverschen Heerstraße in Peine. Er täuschte einen Wasserrohrbruch bei einem Nachbarn vor und gelangte so in die Wohnung der Peinerin. Im weiteren Verlauf entwendete der Täter aus dem Badezimmer zwei Goldringe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Fall kam es gegen 13:00 Uhr in der Gartenstraße in Peine. Auch hier konnte der falsche Handwerker eine Seniorin von dem angeblichen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft überzeugen und erhielt Zutritt in die Wohnung. Später stellte sich heraus, dass ein Haustürschlüssel entwendet wurde.

Zwei Täter waren kurze Zeit später in der Straße "Zum Eichholz" erfolgreich. Ein 78-jähriger Peiner schenkte den Tätern ebenfalls Glauben und ließ die beiden Personen für Leitungsüberprüfungen in seine Wohnung. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt 45 Euro.

Die Polizei warnt erneut eindringlich: Bitte lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Seien Sie skeptisch und informieren im Zweifel die Polizei.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 17:30 Uhr, ereignete sich in der Peiner Straße in Wendeburg ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Peinerin befuhr mit ihrem VW Golf die Peiner Straße in Richtung Sophiental. Aus bislang unbekannten Gründen übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Nissan XTrail und prallte mit ihrem Golf auf das Fahrzeug. Der XTrail wurde anschließend gegen eine Grundstücksmauer geschoben, welche ebenfalls beschädigt wurde. Beide PKW waren nach dem Unfall derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Peinerin wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell