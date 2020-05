Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Holzhütte abgebrannt

Speyer (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag eine leerstehende Holzhütte auf einem kleinen Waldstück zwischen der B9 und dem dortigen Wohngebiet in Brand. Durch die Feuerwehr Speyer konnte das Feuer gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 bis 2000 EUR belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

