POL-E: Essen: BAO Aktionsplan Clan setzt Durchsuchungsbeschlüsse um - Beamte suchen 13 Objekte bei 10 Tatverdächtigen auf

Essen (ots)

E.-Stadtgebiet, Recklinghausen: Heute wurden seit 06:00 Uhr insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse des AG Essen mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei vollstreckt.

Durchsucht wurden die Wohnungen von 10 Tatverdächtigen sowie ein Hotelzimmer, der Geschäftsbetrieb eines Zeugen jeweils in Essen und die Wohnung einer Zeugin in Recklinghausen.

Die Tatverdächtigen sind im Alter von 20-61 Jahren und haben gemischte Nationalitäten.

Ihnen werden - teilweise gemeinschaftlich in wechselnder Tatbeteiligung, teilweise allein handelnd - verschiedene Delikte zur Last gelegt.

So sollen sie an einem Einbruch in einen Festsaal, an einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb, an einem Einbruch in ein Wettbüro, an einem versuchte Einbruch in einen Kiosk, an einem weiteren Einbruch, an dem Diebstahl und an der Hehlerei eines E-Bikes, der gewerbsmäßigen Einfuhr von Betäubungsmitteln aus den Niederlanden, gewerbsmäßigem Handel mit gefälschten Markentextilien und schließlich an einem Überfall auf eine Tankstelle beteiligt gewesen sein.

Alle Tatorte liegen auf Essener Stadtgebiet.

Die Durchsuchungen wurden mit dem Ziel der Sicherstellungen von weiteren Beweismitteln durchgeführt.

In der Wohnung eines 27-jährigen Türken wurden 4040 Euro Bargeld, acht Mobiltelefone und etwa 300 Gramm Marihuana in einem Bunker aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass der Essener gewerblich mit Btm gehandelt hat. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beantragt. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Zudem wurden weitere 1.400 Euro Bargeld, Tatbekleidung, 5 Messer, 20 noch verpackte und neuwertige T-Shirts und mehrere Mobiltelefone gefunden und sichergestellt.

Die angetroffenen weiteren Tatverdächtigen wurden zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung dem Polizeipräsidium zugeführt. Bis auf zwei Männer, die aktuell noch zu den Tatvorwürfen vernommen werden, wurden alle anderen wieder entlassen.

Ein unbeteiligter 37-jährigen Familienangehöriger störte massiv die polizeilichen Maßnahmen und wurde daher in Gewahrsam genommen.

Der heutigen Aktion gingen monatelange Recherchen und kleinteilige Puzzlearbeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen voraus. Die Ermittlungen dauern an. / TW

