Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falsche Dachdecker ergaunern Schmuck

Essen (ots)

45472 Mülheim-Heißen: Am Freitagvormittag (17. Juli, circa 10:00 bis 11:00 Uhr) haben zwei Trickbetrüger bei einer Seniorin in der Straße Priesters Hof Schmuck erbeutet. Die Männer klingelten bei der 81-Jährigen und gaben vor, dass ihr Kamin einen Schaden habe und eine Dachpfanne verschoben sei. Da das Dach tatsächlich beschädigt war, ließ die Seniorin einen der Unbekannten ins Haus. Nach etwa einer Viertelstunde verabschiedeten sich die beiden vermeintlichen Dachdecker. Erst am nächsten Tag bemerkte die 81-Jährige, dass ihr Schmuck entwendet worden war.

Der erste Unbekannte ist bei normaler Statur etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der andere Mann hatte ebenso eine normale Statur und soll etwa 30 Jahre alt sein. Ein Zeuge gab an, dass die beiden Männer mit einem weiteren Komplizen in einem älteren beigefarbenen Kombi (möglicherweise ein Opel) das Grundstück verlassen haben sollen. Auf dem Dach des Kombis habe sich eine Leiter befunden. Zudem sollen alle drei Männer Dachdeckerbekleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges am Priesters Hof bemerkt haben, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ SyC

