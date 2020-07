Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei bremst hochmotorisierte Fahrzeuge aus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagabend (17.Juli) bremste die Polizei insgesamt vier Autofahrer aus, die mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen zu schnell unterwegs waren und sich womöglich ein Rennen lieferten. Gegen 20.40 Uhr informierten Zeugen die Polizei, weil sie zwei Autofahrer (20,21) beobachtet hatten, wie sie an der Hindenburgstraße / Hachestraße mehrfach ihren Motor aufheulen ließen und immer wieder, nebeneinander ein Beschleunigungsrennen durchgeführt haben sollen. Außerdem soll der 21 Jahre alte BMW-Fahrer mehrfach das Heck des grauen 3er BMWs zum Ausbruch gebracht haben, währenddessen der 20-Jährige mit seinem schwarzen Audi A4 Cabrio hinter ihm fuhr und die Insassen die Manöver des 21-Jährigen mit ihrem Smartphones filmten. Zudem sollen sich die Fahrer gegenseitig mehrfach ausgebremst haben. Die Polizei traf beide Fahrzeuge an. Die Smartphones aller insgesamt sieben Beteiligten, die Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beiden Autofahrer wurden beschlagnahmt. Gegen 23.15 Uhr erhielt die Polizei erneut einen Hinweis auf zwei verdächtige Fahrzeuge, deren Fahrer (22,23) sich im Bereich der Hachestraße/ Hans-Böckler-Straße positionierten. Der 22 Jahre alte Golf-Fahrer soll an der Einmündung über "Rot" gefahren sein, wo der 23-jährige Hyundai-Fahrer noch anhielt. Dabei soll es beinahe zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gekommen sein, welcher von der Hachestraße auf die Hans-Böckler-Straße bog. Im weiteren Verlauf in Richtung Gladbecker Straße fuhr der graue Hyundai I30N und der rote Golf GTI auf gleicher Höhe. Immer wieder sollen die Fahrer mehrfach beschleunigt und dann wieder abrupt abgebremst haben, sodass der fließende Verkehr ausgebremst wurde. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden regelmäßig geschnitten. An der Kreuzung Gladbecker Straße/ Grillostraße/ Hans-Böckler-Straße bogen beide nach links auf die Gladbecker Straße ab und missachteten das dort angezeigte Rotlicht. Die Polizei schnappte sich den 23-jährigen Hyundai-Fahrer auf Höhe der Gladbecker Straße/ Johanneskirchstraße und nahm die Verfolgung auf. Der junge Mann fuhr auf die A42 und nahm die nächste Ausfahrt "Altenessen", wo er schließlich angehalten und kontrolliert wurde. Zeitgleich fand eine andere Streifenbesatzung den geparkten roten Golf GTI unterhalb der Autobahnbrücke an der Heßlerstraße/Karlstraße. Kurze Zeit später kehrte der 22 Jahre alte Fahrer zu seinem Wagen zurück. Auf Nachfrage der Beamten äußerte er zunächst, dass er nichts mit dem Golf GTI zu tun habe und er nur spazieren wolle. Ein passender Autoschlüssel in seiner Hosentasche entlarvte ihn jedoch zügig als den gesuchten Autofahrer. Womöglich befanden sich noch weitere Insassen in dem Golf, die sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Die Polizei beschlagnahmte auch in diesem Fall beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Autofahrer. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe wegen dem Verdacht des Betäubungsmittelkonsums entnommen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die womöglich selbst gefährdet oder geschnitten wurden, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0201/829-0. Außerdem nimmt die Polizei auch Hinweise, zu den möglichen weiteren Insassen des Golfs entgegen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen dem Verdacht der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell