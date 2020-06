Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200604 - 0546 Frankfurt Gallus: Bombenentschärfung - Infos zu den polizeilichen Sperrmaßnahmen - Karte mit Verkehrssperren beachten!

(ne) Anlässlich der Bombenentschärfung am Freitag, den 5. Juni 2020, wird es weiträumige Verkehrssperren im Zuge der Evakuierungsmaßnahmen geben.

Ab 9:00 Uhr werden große Bereiche für den Verkehr zum Teil komplett gesperrt sein. Diese sind unter anderem: A 648 stadteinwärts, Friedrich-Ebert-Anlage in beide Fahrtrichtungen, Theodor-Heuss-Allee in beide Fahrtrichtungen, Europa-Allee und Emser Brücke in beide Fahrtrichtungen, Senckenberganlage in Richtung Messe.

Detaillierte Infos zu den Verkehrssperren sind der angefügten Karte zu entnehmen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die die Evakuierungsgrenzen nicht immer mit den polizeilich notwendigen Sperrmaßnahmen übereinstimmen.

Im Bereich des Hauptbahnhofes, rund um die Messe und der Innenstadt kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Öffentliche Verkehrsmittel, wie Straßenbahn, Bus und U-Bahn rund um die Messe werden aufgrund der Verkehrssperr- und Evakuierungsmaßnahmen eingestellt.

Für Medienauskünfte bezüglich der polizeilichen Maßnahmen steht die Frankfurter Polizei unter der folgenden Rufnummer ab 08:00 Uhr bis zum Einsatzende zur Verfügung: 0173 - 65 97 906

