Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: PKW-Lenker geraten in Streit

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 21 Jahre alten VW-Lenkers am Sonntag gegen 19.50 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Der junge Mann war zuvor, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und ohne das Licht am PKW eingeschalten zu haben, von einem Tankstellengelände in die Schwieberdinger Straße eingefahren. Ein 51 Jahre alter Ford-Fahrer musste hierauf stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ford-Lenker habe den VW-Fahrer anschließend gestoppt und die beiden Männer gerieten in einen Streit. Der 51-Jährige soll den 21 Jahre alten Mann im Zuge dessen auch geschlagen und getreten haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurden er und sein Fahrzeug durchsucht. Es konnten keine Drogen aufgefunden werden, allerdings verlief ein freiwilliger durchgeführter Vortest positiv auf Betäubungsmittel. Der junge Mann musste sich im Anschluss daran einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Sein 51 Jahre alter Kontrahent wird wegen Körperverletzung angezeigt.

