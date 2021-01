Polizei Bonn

POL-BN: Jahreswechsel 2020/2021 - Erste Bilanz der Bonner Polizei

BonnBonn (ots)

Am Neujahrstag blickt die Bonner Polizei auf eine weitestgehend ruhige Silvesternacht 2020/2021 zurück. In der Zeit vom 31.12.2020, 20:00 Uhr, bis zum 01.01.2021, 06:00 Uhr, gingen bei der Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium 175 Notrufe ein. Gemeldet wurden neben acht Körperverletzungsdelikten und vier Fällen von Sachbeschädigung auch rund 40 Ruhestörungen. Insgesamt erhielten 25 Personen Platzverweise. Die Beamten stellten außerdem 65 ordnungswidrige Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest.

Die Bonner Polizei führte zum Jahreswechsel wieder verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen auf den Straßen in Bonn und der Region durch. Neben zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die 0,5-Promille-Grenze mussten auch vier Fahrzeugführer Blutproben abgeben, die stärker alkoholisiert waren. So auch ein 38-Jähriger, der gegen 03:00 Uhr in Schlangenlinien auf der Sankt Augustiner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nachdem ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, entnahm ihm eine Ärztin auf der City-Wache eine Blutprobe. Wie sich herausstellte, war der 38-Jährige erst kürzlich wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen, weshalb ihm auch bereits der Führerschein entzogen wurde. Gegen ihn wir nun auch wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt. Verletzt wurden ein 22-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin gegen 03:45 Uhr bei einem Alleinunfall im Sechtemer Weg in Bornheim. Nach ersten Feststellungen kam der rote Kia nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Ein Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab auch hier einen Wert von rund 1,3 Promille. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus, dem 22-Jährigen wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern und stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen oder im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

