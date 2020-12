Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Ittenbach: 18-jähriger Autofahrer positiv auf Drogen getestet

BonnBonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.12.2020) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Ramersdorf einen 18-jährigen Fahrzeugführer bei einer Verkehrskontrolle in Königswinter-Ittenbach. Der junge Mann war gegen 15:55 Uhr in der Straße "Im Tälchen" unterwegs. Vor Ort ergaben sich bei dem VW-Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC, weshalb die Beamten den 18-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

