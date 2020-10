Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrunfall mit fünf, zum Teil schwerverletzten, Personen++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Westerstede, Ot Gießelhorst, auf der Langebrügger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei schwer- und drei leichtverletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 20-jährige Unfallbeteiligte aus Uplengen eine Fahrzeugschlange überholen. Beim Überholvorgang kollidierte sie mit ihrem PKW mit dem PKW eines 52-jährigen Frankfurters, der an der späteren Unfallstelle links abbiegen wollte, um seinen PKW zu wenden. Beim Zusammenstoß wurde die 20-jährige PKW-Führerin, welche die Fahrzeugschlange überholen wollte, leicht verletzt. Die Insassen des Frankfurters PKW wurden zum Teil schwer verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mittels RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten PKW wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Westerstede

Telefon: +49(0)4488/833-115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell