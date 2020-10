Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach familiärer Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Dienstag (Tatzeit 23:15 - 23:30 Uhr) kam es in einer Wohnung am Rigaer Weg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern. Ein 23-jähriger Mann erklärte der Polizei später, dass er in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mehrfach geschlagen worden sei. Anschließend sei er offenbar gewaltsam zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Haus gebracht worden. Die drei Männer seien dann in Richtung Rastede fortgefahren. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen auf dem Parkplatz am Rigaer Weg machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1128912)

