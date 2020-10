Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfälle mit leichtverletzten Personen im Stadtgebiet Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es zu vier Unfällen im Stadtgebiet Oldenburg bei denen Personen leicht verletzt wurden.

Der Erste ereignete sich gegen 10:30 Uhr an der Landwehrstraße Ecke Cloppenburger Straße. Ein 74-jähriger KIA-Fahrer bog von der Landwehrstraße nach links in die Cloppenburger Straße ab, ohne die Vorfahrt des entgegenkommenden geradeaus fahrenden Mercedes zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 70-Jährige Beifahrer des Mercedes leicht verletzt wurde.

Gegen 15:25 Uhr wurde ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Unfall an der Stedinger Straße Ecke Nordstraße leicht verletzt. Der 52-Jährige befuhr die Stedinger Straße auf dem Radweg in Richtung Amalienbrücke und wollte die Stedinger Straße an der Ampel überqueren. In diesem Moment bog ein 26-jähriger Smartfahrer von der Stedinger Straße nach rechts ab, um stadtauswärts in Richtung Holler Landstraße zu fahren. Er übersah den Radfahrer und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Bei einem Unfall auf dem Langenweg an der Autobahnabfahrt Etzhorn kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der 82-jährige Fahrer eines Ford fuhr von der A293 an der Abfahrt Etzhorn von der Autobahn und bog nach rechts in den Langenweg ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-Jährigen Mercedesfahrers. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 26-jährige Beifahrer in dem Mercedes leicht verletzt wurde.

In unmittelbarer Nähe des zweiten Unfalls ereignete sich gegen 18 Uhr ein Weiterer. Eine 11-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad die Nordstraße in Richtung Emsstraße überqueren. Hierbei übersah sie einen VW Passat, der von rechts kam und auf die Amalienbrücke fahren wollte. Der 45-jährige Autofahrer reagierte schnell und wich dem Kind noch aus. Die Front des Pkw touchierte dadurch lediglich das Vorderrad des Kindes, sodass sie zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Durch das Ausweichmannöver kollidierte der Passat mit dem rechten Vorderreifen an einem Bordstein und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Die 11-Jährige erlitt lediglich oberflächliche Verletzungen. Sie selbst und die Mutter lehnten eine ärztliche Behandlung ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell