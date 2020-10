POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Festnahme nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in Wiefelstede

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Dienstag, 29.09.20, betrat eine männliche Person einen Verbrauchermarkt an der Oldenburger Straße in Wiefelstede. Der Mann begab sich in das Lager und entwendete zwei Kartons mit Zigarettenstangen i. W. v. ca. 2700 Euro. Damit verließ er den Markt und flüchtete mit einem Pkw. Zeugen konnten die Tat beobachten und zeitnah die Polizei informieren. Im Rahmen der Sofortfahndung, an der mehrere Dienststellen beteiligt waren, konnte der Pkw auf der BAB 28 in Oldenburg angehalten werden. Im Pkw befanden sich zwei männliche Personen. Das Diebesgut konnte aufgefunden werden. Beide Männer, 23 u. 34 J. alt, wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um reisende Täter. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der benutzte Pkw nicht pflichtversichert war. Zudem waren offensichtlich gefälschte Kennzeichen angebracht. Beide Männer wurden im Zuge des sogenannten beschleunigten Verfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg dem Haftrichter vorgeführt. Nach der Entscheidung verbleiben sie bis zur Gerichtsverhandlung, die innerhalb einer Woche stattfinden muss, in Haft.

