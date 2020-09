POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Diebstahl von Baumaterial +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Ein Einfamilienhaus an der Ernst-Löwenstein-Straße war in den vergangenen Tagen das Ziel unbekannter Einbrecher. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstag, 7.30 Uhr, gelangten die Täter zunächst über eine Grünfläche auf das betroffene Grundstück. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten die Täter ein seitlich am Gebäude gelegenes Fenster auf und kletterten ins Haus. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten sie jeden Raum und verließen das Haus schließlich über die Terrassentür. Zur möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. (1125413).

Im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, öffneten Unbekannte auf einer Baustelle am Stillen Weg das Führerhaus eines Baggers und entwendeten daraus ein Metallrohr. Vom Gelände der Baustelle ließen die Diebe zudem Kupferrohre mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 1000 Euro geschätzt. (1129966)

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 aufgenommen.

