Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Vier vorläufige Festnahmen

Oldenburg (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden heute in den frühen Abendstunden vier männliche Personen deutscher Staatsangehörigkeit im Stadtgebiet Oldenburg vorläufig festgenommen. Es wurden mehrere Wohnungen durch Einsatzkräfte durchsucht und Beweismittel in amtliche Verwahrung genommen. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgen derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt. Eine gemeinsame Pressemeldung der StA und der Polizei Oldenburg folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell