Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bäckerei und Reihenhaus +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Wilhemshavener Heerstraße wurde in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (4.50 Uhr) Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Die unbekannten Täter hatten offenbar zunächst versucht, ein seitlich am Gebäude gelegenes Fenster aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, schlugen sie mit einem Gullydeckel die Scheibe des Fensters ein und gelangten so in einen Toilettenraum. Von hier aus erreichten die Diebe den Verkaufsbereich und entwendeten das Münzgeld aus der Kasse. Sie konnten unerkannt durch das eingeschlagene Fenster entkommen. (1119272)

Im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagabend (20 Uhr) stiegen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Diedrich-Brinkmann-Straße ein. Die Täter hatten zuvor eine Terrassentür aufgehebelt, gelangten so ins Haus und durchwühlten dort nahezu sämtliche Räume. Mit einer Uhr als Beute flüchteten die Unbekannten anschließend. (1119009)

Zeugenhinweise werden vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei unter der Nummer 0441/790-4015 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell