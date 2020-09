Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Einbrüchen Bargeld und Computer entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Nadorster Straße erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld sowie eine Haarschneidemaschine. Die Diebe hatten in der Zeit zwischen 19 und 7.30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen, das Geschäft betreten und nach Wertgegenständen durchwühlt. Anschließend entkamen sie unerkannt. (1106189)

Im gleichen Zeitraum kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Heiligengeiststraße. Die Täter schlugen zunächst mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere Laptops und Computer. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. (1105842)

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

