Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Vier Verletzte nach Auffahrunfall +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Cloppenburger Straße sind am späten Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt worden.

Um 17.25 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines BMW auf der Cloppenburger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge vekehrsbedingt halten mussten, erkannte er dies offenbar zu spät und fuhr auf einen VW Golf auf. Der Golf wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes geschoben, der in der Folge wiederum gegen einen Seat stieß. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Den Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 13.000 Euro. Der BMW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (1104111)

Die Missachtung der Vorschriften bezüglich des "Grünpfeils" war die Ursache eines weiteren Unfalls, der sich am Vormittag an der Einmündung Schützenweg/Jägerstraße ereignet hat. Die 21-jährige Fahrerin eines Opel Astra wollte um 8.20 Uhr vom Schützenweg nach rechts in die Jägerstraße abbiegen und nutzte dabei den "Grünpfeil", der unter bestimmten Voraussetzungen das Rechtsabbiegen bei Rot zeigender Ampel erlaubt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem 55-jährigen Radfahrer, der von links kommend die Einmündung bei Grün überquerte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei Rotlicht mit Grünpfeil nur rechts abbiegen darf, wer zuvor an der Haltelinie angehalten hat. Fahrzeugführer dürfen anschließend nur langsam in die Einmündung hineinfahren. Dabei ist jegliche Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. (1100926)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell