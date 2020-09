Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der 90 Jahre alte Oldenburger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Donnerschweer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Reichensperger Straße fuhr er nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn, um die Donnerschweer Straße zu überqueren. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Fahrzeugverkehr und wurde von dem stadtauswärts fahrenden Opel Corsa eines 21-Jährigen erfasst. Der 90-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell