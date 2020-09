Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++9jähriges Kind von Pkw erfasst++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 21. September gegen 18:25 Uhr, befuhr eine 60jährige Augustfehnerin mit ihrem Pkw den Kranichweg in Augustfehn in Fahrtrichtung Südgeorgsfehner Straße. An der Einmündung Eisvogelweg mißachtete sie die Vorfahrt(rechts vor links Regelung)einer 9jährigen Radfahrerin aus Augustfehn. Der Pkw erfasste das Kind und verletzte es schwer. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 26 in die Städtischen Kliniken Oldenburg geflogen und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Die Wohnsiedlung im Bereich der Unfallstelle ist als 30iger Zone ausgewiesen.

