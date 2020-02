Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall L 550

Laer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 550 ist am Montagnachmittag (17.02.2020) ein 80-jähriger Autofahrer aus Laer schwer verletzt worden. Gegen 17.00 Uhr wollte eine 49-jährige Autofahrerin aus Laer von der Nebenstraße die vorfahrtberechtigte Landstraße 550 in Richtung Vowinkel überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto des 80-Jährigen, der in Richtung Holthausen fuhr. Nach dem Zusammenstoß wurden beide PKW in die Straßengräben geschleudert. Der 80-Jährige erlitt schwere und die 49-Jährige leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf cirka 12.000 Euro geschätzt.

