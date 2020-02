Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruchsversuch

Ibbenbüren (ots)

Am vergangenen Mittwoch (12.02.2020) wollten unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Friedhofsweg einbrechen. In der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 18.00 Uhr waren die Unbekannten zur Eingangstür des Einfamilienhauses gegangen. Mit einem Werkzeug versuchten sie die Tür gewaltsam zu öffnen. Es waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Es blieb beim Versuch. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

