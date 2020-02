Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Fahrradfahrer verletzt

Rheine (ots)

Am Montag (17.02.2020), gegen 09.25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Neuenkirchener Straße /Sprickmannstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer wollte von der Neuenkirchener Straße nach links in die Sprickmannstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrradfahrer die Neuenkirchener Straße stadteinwärts. Ohne auf den Radfahrer zu achten, bog der Pkw-Fahrer nach links ab. Der Radfahrer vollzog eine Vollbremsung, um nicht angefahren zu werden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte im Einmündungsbereich. Der Fahrer des dunkelblauen VW Golf entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

