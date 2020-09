Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit 2,48 Promille in den Gegenverkehr +++

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Stadtteil Tweelbäke zu einem Verkehrsunfall, bei dem unter anderem ein Linienbus beschädigt wurde. Die Fahrerin eines VW Passat wollte um 15.35 Uhr von der Straße Am Schmeel nach rechts in die Tweelbäker Tredde abbiegen. In der Einmündung verlor die 58-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den Gegenverkehr, wo sie schließlich mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Unfallverursacherin überreichte dem 46-jährigen Busfahrer ihren Personalausweis, entfernte sich dann jedoch vom Unfallort, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Die Beamten trafen die Oldenburgerin kurz darauf an ihrer Wohnanschrift an und kontrollieren sie. Dabei stellten sie bei der 58-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab den Wert von 2,48 Promille. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Gegen die 58-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (1093342)

Gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Wilhelmshavener Heerstraße ein Unfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Kurz vor der Einmündung in den Haseler Weg kam es zu einem Rückstau, den der 42-jährige Fahrer eines Toyota offenbar zu spät bemerkte. Er fuhr mit seinem Toyota auf einen weiteren Toyota auf, der durch den Aufprall auf einen Mazda geschoben wurde. Der Mazda stieß in der Folge schließlich gegen einen schwarzen Mercedes. Alle vier Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Der noch unbekannte Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt der Unfalldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1094086)

