POL-OL: +++ Feuer im Kleingarten +++

Am Donnerstagabend um 21.35 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brand einer Parzelle im Kleingartenverein Bürgerfelde an der Straße An de Bullwisch gerufen. Als die Beamten wenige Minuten nach Eingang des Notrufs am Einsatzort eintrafen, stand das hölzerne Gebäude bereits komplett in Flammen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf und befragte Zeugen. Die Brandruine wurde beschlagnahmt. Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten gehen von einem Schaden von 10.000 Euro aus. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (1109632)

