POL-OL: ++ Einbruchdiebstähle ++

++ Einbruchdiebstahl Lieferservice++ Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in der Stedinger Straße erlangen unbekannte Täter Bargeld. In dem Tatzeitraum 24./25.09.20, 22.10 Uhr bis 15.10 Uhr, schlagen sie ein Fenster ein und gelangen so in das Objekt. 1113084

++ Wohnungseinbruch ++ In der Zeit vom 24.09.2020 bis zum 26.09.2020 schlagen unbekannte Täter in der Nikolausstraße die Scheibe eines Wohnhauses ein. Es werden Gegenstände der Unterhaltungselektronik entwenden. 1115606

++ Diebstahl aus verschlossenen Kellerräumen ++ Am Sonntag, dem 27.09.2020, erhält die Polizei gegen 01.05 Uhr den Hinweis, dass mehrere Personen in der Kranbergstraße Fahrräder entwenden. Nachdem eine Zeugin die verdächtigen Personen anspricht, entfernen sie sich und lassen drei Fahrräder zurück. Nach der Meldung der Zeugin wird im Nahbereich eine Personengruppe von der Polizei angetroffen. Durch Flucht entziehen sich die Personen einer Kontrolle. Ein 19 und ein 20 Jahre alter Oldenburger können gestellt werden. Sie nutzen Fahrräder, die in der Kranbergstraße entwendet wurden. Bei den beiden Oldenburgern wird weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Polizei stellt fest, dass es sich um Diebesgut aus einem Kellereinbruch handelt. Insgesamt wurden vier Keller in der Kranbergstraße angegangen. Auf der Polizeidienststelle erfolgt bei den beiden Straftätern eine erkennungsdienstliche Behandlung. 1116946

