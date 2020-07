Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Sofortfahndung nach Einbrechern ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht

Walldorf (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag zunächst einen Mercedes auf, der in der Straße "Walzrute" geparkt war. Neben Kleingeld endeckten sie auch einen Ersatzschlüssel für die Wohnung des Autobesitzers und drangen mit diesem dort ein. In der Erdgeschosswohnung waren die Täter gerade dabei, sich über eine Handtasche herzumachen, als die Bewohnerin aus dem Schlaf gerissen wurde und laut schrie. Das Duo flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Ergebnis. Einer der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: ca. Anfang 20; 175-180 cm; kurze Haare mit rasierten Seiten; schlaksig; lange, dunkle Hose, dunkle Jacke ohne Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

