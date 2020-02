Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.02.2020

Peine (ots)

Sichtschutzzaun zur Verminderung von Unfällen

Im Bereich der Kreuzung B65/K33 ist es in den letzten Jahren auffällig häufig zu Verkehrsunfällen gekommen. Aus diesem Grund wertete die Unfallkommission diverse Daten aus den Jahren 2014 - 2016 und erfolgte Geschwindigkeitsmessungen aus, um eine Ursache für die Häufung von Verkehrsunfällen zu ermitteln. Hierbei wurde festgestellt, dass die Unfälle nicht mit einer überhöhten Geschwindigkeit in Verbindung gebracht werden konnten. Vielmehr liegt es offenbar an der gut einsehbaren Strecke, wodurch Geschwindigkeiten und Entfernungen oftmals falsch eingeschätzt werden. Daher hat die Unfallkommission entschieden, dass ein Sichtschutzzaun aus Sträuchern errichtet wird. Hierdurch muss sich der Verkehrsteilnehmer langsam an die Kreuzung herantasten. Die Achtsamkeit auf den querenden Verkehr soll so gesteigert und das Einschätzen der Geschwindigkeiten verbessert werden. In Zusammenarbeit mit der Polizei Peine ermöglichten der LK Peine und das Straßenbauamt Wolfenbüttel die Errichtung eines Sichtschutzzauns. Im Dezember 2019 konnte der Sichtschutzzaun, in Form von 250 Sträuchern und 100 Großsträuchern, im Kreuzungsbereich errichtet werden. Die grüne Schutzfolie wird entfernt sobald die Sträucher fest angewachsen sind.

