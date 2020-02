Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 5. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: parkenden PKW beschädigt und davongefahren

Dienstag, 04.02.2020, zwischen 05:40 Uhr und 14:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in Cremlingen, Im Rübenkamp, am Fahrbahnrand in einer Parkbucht zum Parken abgestellten schwarzen Mercedes. Der Mercedes wurde am Spiegel der Fahrerseite sowie am Kotflügel vorn links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern. Da am Mercedes weißer und roter Fremdlack festgestellt werden konnte, könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Fahrzeug mit diesen Farben handeln. Unfallzeit: Dienstag, 04.02.2020, zwischen 05:40 Uhr und 14:20 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

