POL-OH: In Jugendzentrum eingedrungen - Bienenstöcke gestohlen

Fulda (ots)

In Jugendzentrum eingedrungen

Fulda - In der Nacht zu Dienstag (09.06.) drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Jugendzentrums in der Weimarer Straße ein. Dabei hebelten die Täter mehrere Türen auf und verursachten einen Schaden von rund 2.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Bienenstöcke gestohlen

Fulda - In Lehnerz stahlen Unbekannte zwischen Samstag (30.05.) und Mittwochabend (03.06.) zwei Bienenstöcke von einer Wiese in der Steinauer Straße. Diese haben einen Wert von schätzungsweise 350 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

