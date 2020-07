Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1038) Exhibitionist flüchtet mit Fahrrad - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.07.2020) trat ein Exhibitionist am Nürnberger Fuchslochsteg auf und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:30 Uhr sonnte sich eine Frau am Pegnitzufer im Bereich des Fuchslochstegs, als plötzlich ein unbekannter Mann aus einem Gebüsch hervortrat. Der Mann manipulierte hierbei an seinem entblößten Geschlechtsteil und zeigte sich in schamverletzender Weise aus wenigen Metern Entfernung. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte zurück in das Gebüsch und fuhr von dort mit einem Fahrrad davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Unbekannten die Flucht.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, west-/nordeuropäisches Aussehen, kurze Haare mit Wirbelglatze, unrasierter 3-Tage-Bart. Der Mann war mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Aufdruck an der Vorderseite und einer blauen kurzen Jeans bekleidet. Er flüchtete mit einem Fahrrad, welches mit einem Gepäckträger versehen war. An dem Gepäckträger war eine rote Kette angebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

