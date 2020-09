Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zwei PKW aufgebrochen++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, wurden zwei Fahrzeuge (Mitsubishi) einer mobilen Pflegeeinrichtung aus der Gemeinde Apen aufgebrochen. Es wurde jeweils die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Entwendet wurden persönliche Gegenstände der Bediensteten. Der erste Einbruch erfolgte zwische 07.00 und 7.45 Uhr in der Straße 'Am Kanal 194' in Apen, der Zweite zwischen 07.45 und 08.00 Uhr in der Straße 'Am Schnapp 7' in Hollwege.

Einige Gegenstände aus beiden Fahrzeugen konnten bereits kurz nach 08.00 Uhr auf einem Feld in der Straße 'Zu den Wiesen 6' in Moorburg wieder aufgefunden werden. Wer hat an den genannten Orten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Westertede

