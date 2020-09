Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeistationen im Ammerland ab sofort unter neuer Telefonnummer erreichbar +++

Oldenburg (ots)

Die Telefon- und Faxnummern der Polizeistationen Edewecht, Wiefelstede und Rastede haben sich geändert. Die Dienststellen sind ab sofort wie folgt erreichbar:

Polizeistation Edewecht: Hauptstraße 29, 26188 Edewecht, Amtsnummer: 04405/92596-0, Faxnummer: 04405/92596-10

Polizeistation Wiefelstede: Hauptstraße 40c, 216215 Wiefelstede, Amtsnummer: 04402/91612-0, Faxnummer: 04402/91612-10

Polizeistation Rastede: Bahnhofstraße 24a, 26180 Rastede, Amtsnummer: 04402/91652-0, Faxnummer: 04402/91652-10

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistationen Edewecht und Wiefelstede sind grundsätzlich in den Geschäftszeiten zwischen 7.30 und 16 Uhr erreichbar. Zum Betätigungsgebiet gehören die Aufnahme von Anzeigen, Ermittlungstätigkeiten, Fahrradregistrierungen, Streifentätigkeiten per Fahrrad oder zu Fuß sowie präventive Tätigkeiten in ihren Bereichen.

Außerhalb der regulären Geschäftszeiten ist der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn (Wilhelmstraße 8, 26160 Bad Zwischenahn) unter der Telefonnummer 04403/927-0 sowie in dringenden Fällen der Polizei-Notruf unter "110" zu erreichen.

Die Polizeistation Rastede ist in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 06.30 Uhr - 20.30 Uhr, Samstag von 06.30 Uhr bis 13.00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung besetzt.

