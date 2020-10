Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheit im Verkehr mit Unfallgeschehen++

Oldenburg (ots)

Am Samstagmorgen um kurz nach 5 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Bremer Heerstraße gemeldet. Vor Ort konnte ein beschädigter Citroen sowie ein alkoholisierter Fahrzeugführer mit seinem Mercedes festgestellt werden. Der Fahrer, ein 39jähriger Bulgare mit oldenburger Wohnsitz, stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert vo 1,73 %. Seine Fahrerlaubnis konnte nicht in amtliche Verwahrung genommen werden, da er nach derzeitigem Ermittlungsstand überhaupt keine besitzt. Gegen kurz nach 7 Uhr wurde im Brachvogelweg ein zerstörter EWE-Stromverteilerkasten festgestellt ebenso wie ein beschädigter Renault. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist auch hier der 39jährige Bulgare für diesen Unfall verantwortlich. Da der Strom im Brachvogelweg seit 04.45 Uhr ausgefallen war, wird dies wohl der Unfallzeitpunkt gewesen sein. Der Stromausfall hält voraussichtlich bis ca. 16 Uhr an. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten sich unter Tel. 790-4115 zu melden.

