Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 8.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich bereits am 02. Februar 2021 zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr in der William-Moog-Straße in Böblingen ereignete. Vermutlich beim Vorbeifahren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. An dem Mercedes blieben blaue Lackantragungen zurück. Demnach könnte der Verursacher mit einem blau lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell