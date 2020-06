Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200626-3: Auto touchierte Roller - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf der Bundesstraße (B) 55 ist es am Donnerstagabend (25. Juni) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Linnich fuhr gegen 23:00 Uhr auf der B 55 in Richtung Jülich. Vor ihm fuhr ein 19-jähriger Rollerfahrer. Beim Überholvorgang streifte das Auto den Roller, wodurch der 19-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer gab an, unaufmerksam gewesen zu sein und deswegen den Roller touchiert zu haben. Polizisten kümmerten sich um das beschädigte Zweirad und fertigten eine Anzeige. (nh)

