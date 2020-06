Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200625-4: Joggerin von Transporter erfasst - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (24. Juni) ist eine 60-jährige Frau auf die Otto-Lindemann-Straße gelaufen und hat dabei einen Lastkraftwagen übersehen. Die 60-Jährige lief nach Zeugenangaben gegen 07:30 Uhr auf einem Fußweg aus Richtung Frechen-Buschbell, der die Otto-Lindemann-Straße kreuzt. An der Örtlichkeit befindet sich eine Querungshilfe für Fußgänger. Dort wartete bereits eine Autofahrerin (42), die aus Richtung Königsdorf kam und einen anderen Jogger (42) die Otto-Lindemann-Straße passieren lassen wollte. Aus Fahrtrichtung Frechen fuhr zeitgleich ein Transporter auf die Querungshilfe zu. Die 60-Jährige nahm augenscheinlich nur die wartende Autofahrerin wahr und übersah den von links kommenden Transporter. Der 44-jährige Fahrer des Transporters leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 60-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. (akl)

