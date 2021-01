Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 24.01.2021 kam es um ca. 05:00 Uhr in der Homburger Straße zu einem Verkehrsunfall, den der 38-jährige Fahrer eines Ford Mondeo vermutlich alkoholbedingt verursachte. Der Mann befuhr mit seinem PKW die Homburger Straße aus Richtung Einöd kommend in Richtung Dinglerstraße. Nachdem er den Einmündungsbereich in Richtung Lanzbrücke passiert hatte, kollidierte er mit einer, im rechten Gehweg verankerten Lichtzeichenanlage und kam zum Stehen. Die Ampel wurde vollständig zerstört, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Alkoholtest des leicht verletzten Fahrers ergab über 1,5 Promille. Der Unfallschaden wird auf mindestens EUR 10.000 geschätzt. | pizw

