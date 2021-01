Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

Am 23.01.2021 wurde um 21:30 Uhr ein Audi in der Quebecstraße auf dem Parkplatz des Netto-Marktes einer Kontrolle unterzogen. Der 31-jährige Fahrzeugführer gab an, eingekauft zu haben und nun wieder nach Hause fahren zu wollen. Bei ihm konnten drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, weshalb der Mann zur Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet.|pizw

