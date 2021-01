Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffahrunfall mit Personenschaden

Hauenstein (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es auf der B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal zu einem Unfall mit verletzter Person. Der 58-Jährige Fahrer eines Skoda befuhr die B10 in Richtung Pirmasens. Infolge Unachtsamkeit fuhr dieser auf den vor ihm fahrenden litauischen Sattelzug hinten auf und blieb mit seinem Fahrzeug teils am hinteren Unterfahrschutz des Sattelanhängers hängen. Der Fahrer des Skodas verletzte sich dadurch leicht, wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insg. ca. 9000,- Euro. |pidn

