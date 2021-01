Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht in der Saarlandstraße

Am 22.01.2021 in dem Zeitraum von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr ereignete sich in der Saarlandstraße auf dem Parkplatz des Hilgard Centers ein Verkehrsunfall. Ein ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellter Suzuki Ignis in brauner Farbe wurde an der Beifahrertür beschädigt. Wahrscheinlich wurde der Unfall durch das rechts neben dem Suzuki geparkte Fahrzeug, vermutlich ein weißes größeres Auto evtl. ein SUV, verursacht. Möglich wäre, dass der Fahrer/in des weißen PKW beim Ein-Aussteigen mit der Fahrertür an die Beifahrerseite des Suzuki stieß und diese beschädigte. An dem Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

