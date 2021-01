Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021, um 01:18 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in der Arnulfstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 19-jähriger Mann aus Pirmasens entwendete zwei Flaschen Wodka aus dem Verkaufsregal und verließ die Tankstelle hiernach auf direktem Wege. Der Mann konnte im Bereich der Tankstelle angetroffen und die Wodkaflaschen vor Ort ungeöffnet durch die Polizeibeamten aufgefunden werden. Sie wurden dem Angestellten der Tankstelle wieder übergeben. Die Schadenshöhe beträgt 24,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

