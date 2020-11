Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spülmaschine fängt Feuer

Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern)

Wegen einer defekten Spülmaschine brannte es am Mittwochmittag in einer Wohnung in der Eckstraße.

Eine 79-jährige Bewohnerin wurde, kurz vor zwölf Uhr, auf Rauch im Flur des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Sie schaute in der betroffenen Wohnung nach, dort stand die Spülmaschine in Flammen. Die 79-Jährige verließ umgehend das Haus und informierte die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zeitnah. Um eine mögliche Rauchgasvergiftung auszuschließen, kam die Seniorin vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt der Spülmaschine aus. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. |elz

